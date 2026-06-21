Туніс і Японія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

У неділю, 21 червня, збірна Тунісу зустрінеться з Японією у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими одинадцятками на очне протистояння.

Туніс: Дамен – Бронн, Тальбі, Рекік – Абді, Межбрі, Скірі, Валері – Тунекті, Саад – Бен Сліман

Японія: Сузукі – Іто, Ітакура, Томіясу – Накамура, Камада, Сано, Доан – Танака, Іто – Уеда

Поєдинок розпочнеться о 7:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні у групі F зіграли між собою Нідерланди та Швеція. Підопічні Роналда Кумана здобули розгромну перемогу.