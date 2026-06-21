Нам трохи бракує досвіду: тренер збірної Кот-д'Івуару – про болючу поразку від Німеччини

Головний тренер збірної Кот-д'Івуару Емерс Фае відзначив високий рівень матчу 2-го туру групового етапу ЧС-2026 проти Німеччини (поразка 1:2).

Його цитує DFB.

Наставник проаналізував хід поєдинку, на кону якого стояло перше місце у квартеті Е.

"Це був матч дуже високого рівня, адже на кону було перше місце. Ми повели 1:0 і на початку другого тайму виглядали дуже добре. Але нам не вдалося забити ні другий м'яч за рахунку 1:0, ні зрівняти рахунок на 2:2. Ми провели хороший матч, проте все вирішили деталі. Нам трохи бракує досвіду. Коли граєш проти великих команд, ніколи не можна бути впевненим, що не пропустиш гол", – сказав Фае.

Збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів, одноосібно очолила квартет Е та гарантувала собі достроковий вихід до плейоф. Натомість Кот-д'Івуар із 3 очками йде другим.

В останньому турі групового раунду команда Юліана Нагельсманна зіграє проти Еквадору (25 червня о 23:00 за київським часом), тоді як Кот-д'Івуар у цей же день та час зустрінеться з Кюрасао.

Раніше думкою щодо поєдинку поділився захисник "Бундестім" Йонатан Та.