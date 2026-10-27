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Де ла Фуенте: Ямаль виграє багато Золотих м’ячів

Олег Дідух — 27 жовтня 2026, 23:21
Де ла Фуенте: Ямаль виграє багато Золотих м’ячів
Ламін Ямаль
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте впевнений, що 2026 рік був далеко не останнім шансом вінгера Барселони Ламіна Ямаля завоювати Золотий м'яч.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ламін Ямаль виграє багато Золотих м'ячів, багато індивідуальних нагород, але, що важливіше, він здобуде ще багато командних трофеїв. Я знаю, що він цінує їх більше.

Йому потрібно зберігати спокій, адже ми знаємо, хто він і що він уособлює. Ми знаємо, який у нього потенціал, який він видатний футболіст і яка він чудова людина", – заявив тренер.

Нагадаємо, у голосуванні за Золотий м'яч-2026 Ямаль посів 3 місце, програвши Гаррі Кейну та Кіліану Мбаппе. 19-річний вінгер міг стати наймолодшим володарем цієї нагороди в історії.

Золотий м'яч Луїс де ла Фуенте Ламін Ямал

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