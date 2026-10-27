Де ла Фуенте: Ямаль виграє багато Золотих м’ячів

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте впевнений, що 2026 рік був далеко не останнім шансом вінгера Барселони Ламіна Ямаля завоювати Золотий м'яч.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ламін Ямаль виграє багато Золотих м'ячів, багато індивідуальних нагород, але, що важливіше, він здобуде ще багато командних трофеїв. Я знаю, що він цінує їх більше.

Йому потрібно зберігати спокій, адже ми знаємо, хто він і що він уособлює. Ми знаємо, який у нього потенціал, який він видатний футболіст і яка він чудова людина", – заявив тренер.