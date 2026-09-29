Збірна Фінляндії зіграла внічию з Білоруссю у 2-му турі Ліги націй

У вівторок, 29 вересня, відбулася низка матчів 2-го туру Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.

У стартовій зустрічі ігрового дня збірна Фінляндії на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі зіграла внічию з командою Білорусі - 0:0. Водночас Молдова змогла відігратися у грі з Фарерськими островами - 1:1.

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Ліга націй УЄФА

2-й тур, 29 вересня

Ліга А

21:45 Іспанія – Хорватія

21:45 Чехія – Англія

Ліга B

21:45 Словенія – Північна Македонія

21:45 Шотландія – Швейцарія

Ліга C

Молдова – Фарерські острови 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Давідсен (пен), 1:1 - 66 Перчун

Фінляндія – Білорусь 0:0

21:45 Болгарія – Естонія

21:45 Люксембург – Ісландія

21:45 Сан-Марино – Албанія

21:45 Словаччина – Казахстан

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию з Грузією, а Франція з голом Олісе дотиснула Бельгію.