Гол став наслідком дещо спірного епізоду: тренер Марокко – про виліт від Франції з 1/4 фіналу Мундіалю

Головний тренер збірної Марокко Мохамед Уахбі розповів, що у чвертьфіналі ЧС-2026 його підопічні протистояли дуже сильній національній команді Франції.

Його цитує RMC Sport.

За його словами, у першому таймі його команді було дуже складно, але дещо зменшив стрес голкіпер Буну, який парирував пенальті від Кіліана Мбаппе. Наставник переконаний, що у другій половині зустрічі марокканці краще оборонялися та спокійніше грали з м'ячем.

"У першому таймі складалося враження, що деякі футболісти намагалися перевести подих, але після перерви ті ж самі футболісти дуже добре розпочали другу половину зустрічі. Гол став наслідком дещо спірного епізоду… Після боротьби за м'яч кілька наших гравців зупинилися, бо побачили гру рукою. Гра рукою була, але я не знаю, чи мав арбітр її фіксувати. Не знаю. Потім Мбаппе завдяки індивідуальним діям забив гол", – сказав Уахбі.

49-річний спеціаліст додав, що після такої поразки (0:2) його команді потрібно зміцнити фундамент, щоб у випадку травм або не найкращої фізичної форми окремих гравців вони мали більший вибір виконавців.

"Ми продовжимо працювати й не збираємося зупинятися. Ми дуже розчаровані, хотіли досягти більшого, але це потрібно прийняти. Якщо ми й надалі рухатимемося в цьому напрямку, то на нас чекає гарне майбутнє. Це не означає, що сьогодні ми не хотіли перемогти. Ми зробили все можливе, щоб виграти, але нам протистояла дуже хороша команда. Ми знаємо, що повинні продовжувати працювати, що маємо хороший кадровий резерв і талановитих молодих гравців. Звісно, ми зберігаємо впевненість і не збираємося опускати руки", – наголосив Уахбі.

Збірній Марокко не вдалося на другому ЧС поспіль дістатися до боротьби за медалі. На Мундіалі-2022 марокканці програли Хорватії (1:2) у матчі за третє місце.

Раніше фінальний результат чвертьфіналу поточної світової першості оцінили головний тренер Франції Дідьє Дешам, капітан Кіліан Мбаппе та нападник Усман Дембеле.

Додамо, що у півфіналі ЧС-2026 французи зіграють проти переможця чвертьфіналу Іспанія – Бельгія, який відбудеться 10 липня о 22:00 (за київським часом).