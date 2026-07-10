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Мбаппе став абсолютним рекордсменом ЧС за переможним показником

Софія Кулай — 10 липня 2026, 08:51
Мбаппе став абсолютним рекордсменом ЧС за переможним показником
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Гол у чвертьфіналі ЧС-2026 у ворота Марокко став для капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе історичним.

Про це інформує OptaJoe.

Форвард "Ле Бльо" став автором восьми переможних м'ячів на чемпіонатах світу у кар'єрі. Нападник мадридського Реала став абсолютним рекордсменом за цим показником. Жоден інший футболіст не забивав 8 або більше таких голів на світовій першості.

Це далеко не перше досягнення француза на ЧС-2026. У чвертьфіналі Мбаппе та його партнер по команді Усман Дембеле повторили рекорд бразильського дуету Роналдо та Рівалдо.

Загалом на рахунку Кіліана вже 20 результативних ударів у 20-ти іграх на Мундіалях.

Нагадаємо, що у списку найкращих бомбардирів в історії ЧС француз посідає друге місце, поступаючись лише одним м'ячем аргентинцю Ліонелю Мессі. Натомість в обох по 8 м'ячів на поточному турнірі.

Додамо, що команда Дідьє Дешама обіграла Марокко з рахунком 2:0 та вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграє проти тріумфатора пари Іспанія – Бельгія.

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