Я жив у гаражі в Москві: Зінченко пригадав період після відходу з Шахтаря

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про період після відходу з донецького Шахтаря у 2014 році, який він провів у Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу Бомбардир.

За словами Зінченка, на той момент він був неповнолітнім і не до кінця усвідомлював події, які відбувалися між Україною та Росією. Футболіст зізнався, що певний час жив у складних побутових умовах у Москві.

"Я жив у гаражі. Реально в гаражі. У мене було ліжко, туалет, душ. У гаражі в лісі. Бігав у цьому лісі кожного дня, щоб підтримувати фізичну форму", – розповів Зінченко.

Він також зазначив, що тренувався самостійно, намагаючись підтримувати форму та шукав можливості продовжити кар'єру.

"Я рік просто по вулицях, по лісу, по аматорських турнірах підтримував форму", – додав футболіст.

Зазначимо, що Олександр Зінченко залишив донецький Шахтар влітку 2014 року. У цей час півзахисника хотів підписати казанський Рубін. Зрештою, у лютому 2015 року Зінченко став гравцем Уфи, звідки через рік перейшов до Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом.