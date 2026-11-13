Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги націй

Українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським отримала призначення на матч п'ятого туру Ліги націй.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Так, Деревінський виступить головним арбітром поєдинку Норвегія – Вельс в групі 4 дивізіону А. Домогатимуть йому на лініях Олексій Миронов та Світлана Грушко. Роль резервного рефері виконає Дмитро Панчишин.

За систему ВАР відповідатимуть бельгієць Ян Ботерберг та його помічник українець Денис Шурман.

Гра між Новергією та Вельсом відбудеться 14 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі України та Північної Ірландії.