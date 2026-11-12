Вірменія розійшлася миром із Кіпром, Туреччина поступилася Бельгії у 5 турі Ліги націй

У четвер, 12 листопада, відбувається ціла низка матчів 5-го туру Ліги націй УЄФА-2026/27.

Ігрову програму дня розпочало протистояння між Вірменією та Кіпром, у якому національні команди не визначили переможця – нічия 1:1.

Бельгія з голом Кевіна Де Брейне обіграла Туреччину. Навіть розкішний м'яч зі штрафного від Арди Гюлера не приніс перемоги господарям.

Решта 6 ігор розпочнуться о 21:45 (за київським часом). Серед них дві центральні зустрічі: Англія – Хорватія та Італія – Франція.

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, 5 тур

12 листопада

Ліга А

Туреччина – Бельгія 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 20 Гюлер, 1:1 – 27 Де Брюйне, 1:2 – 30 Де Келетаре

Ліга С

Вірменія – Кіпр 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Пікіс, 1:1 – 58 Гарібян

Англія – Хорватія (21:45)

Італія – Франція (21:45)

Чехія – Іспанія (21:45)

Албанія – Фінляндія (21:45)

Сан-Марино – Білорусь (21:45)

Чорногорія – Латвія (21:45)

Нагадаємо, що збірна України свій поєдинок 5-го туру проведе у суботу, 14 листопада, коли зіграє на виїзді проти Північної Ірландії. Команда Андреа Мальдери спробує взяти реванш у суперника за розгромну поразку 0:3 у 3-му турі ЛН-2026/27.