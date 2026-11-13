Онлайн-трансляція пресконференції Мальдери перед матчем Північна Ірландія – Україна

У п'ятницю, 13 листопада, напередодні виїзної зустрічі збірної України проти Північної Ірландії у п'ятому турі Ліги націй-2026/27 Андреа Мальдера проведе передматчеву пресконференцію.

Наставник "синьо-жовтих" поділиться очікуваннями від гри та відповість на запитання журналістів. Також фахівець візьме з собою одного із футболістів національної команди.

Захід розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що поєдинок Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.