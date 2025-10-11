Українська правда
Маркевич пояснив, чому Ісландія програла Україні у кваліфікації чемпіонату світу

Микола Дендак — 11 жовтня 2025, 22:37
Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що у перемозі збірної України над Ісландією вагому роль відіграла втома суперників.

Його слова передає Meta.ua.

"Захисники Ісландії й так не вражали, а тут ще набігалися за нашими форвардами. Тому їхня концентрація у відповідальних моментах залишала бажати кращого. І голи наших опорних півзахисників стали підтвердженням того, що ісландці були дуже втомленими", – сказав Маркевич.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.

