Маркевич пояснив, чому Ісландія програла Україні у кваліфікації чемпіонату світу

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що у перемозі збірної України над Ісландією вагому роль відіграла втома суперників.

Його слова передає Meta.ua.

" Захисники Ісландії й так не вражали, а тут ще набігалися за нашими форвардами. Тому їхня концентрація у відповідальних моментах залишала бажати кращого. І голи наших опорних півзахисників стали підтвердженням того, що ісландці були дуже втомленими ", – сказав Маркевич.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.