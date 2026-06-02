Here we go від Романо: інсайдер назвав ім'я нового тренера Ліверпуля

Денис Іваненко — 2 червня 2026, 12:50
Андоні Іраола
ФК Борнмут

Керівництво Ліверпуля досягнуло принципової домовленості з Андоні Іраолою щодо його призначення на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Інсайдер заявив, що перемовини між сторонами суттєво просунулися протягом останніх 48 годин. Основні умови майбутньої співпраці вже узгоджені.

Найближчим часом вони завершать оформлення всіх необхідних формальностей. Після цього очікується оголошення від "червоних" про призначення.

Зазначимо, що іспанський фахівець останні три сезони очолював Борнмут. В кампанії-2025/26 він вперше в історії вивів "вишень" у єврокубки, фінішувавши на шостому місці в АПЛ одразу за Ліверпулем.

Нагадаємо, що "червоні" залишились без головного тренера 30 травня. Вони звільнили Арне Слота за незадовільні результати.

Ліверпуль Фабріціо Романо Андоні Іраола

Ліверпуль

