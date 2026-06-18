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Турецького коментатора звільнили за епічний фейл у прямому ефірі матчу ЧС-2026

Олег Дідух — 18 червня 2026, 10:36
Турецького коментатора звільнили за епічний фейл у прямому ефірі матчу ЧС-2026
Getty Images

Мурат Екрем Чімен, який коментував матчі чемпіонату світу 2026 року на турецькому телебаченні, був звільнений керівництвом каналу TRT.

Про це повідомляє Turkiye Today.

Чімен коментував матч першого туру чемпіонату світу-2026 між Іраном і Новою Зеландією, в якому Іран грав у білій формі, а Нова Зеландія – у чорній. Чімен же протягом стартових 5 хвилин коментував матч так, ніби все навпаки. Лише після того, як у кадр крупним планом потрапив форвард іранців Мехді Таремі, коментатор виправився.

Фейл Чімена викликав хвилю критики та насмішок у мережі, і керівництво державного телеканалу TRT вирішило його звільнити.

Нагадаємо, матч Іран – Нова Зеландія проходив у ніч з 15 на 16 червня та завершився внічию 2:2.

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