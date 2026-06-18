Турецького коментатора звільнили за епічний фейл у прямому ефірі матчу ЧС-2026
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Мурат Екрем Чімен, який коментував матчі чемпіонату світу 2026 року на турецькому телебаченні, був звільнений керівництвом каналу TRT.
Про це повідомляє Turkiye Today.
Чімен коментував матч першого туру чемпіонату світу-2026 між Іраном і Новою Зеландією, в якому Іран грав у білій формі, а Нова Зеландія – у чорній. Чімен же протягом стартових 5 хвилин коментував матч так, ніби все навпаки. Лише після того, як у кадр крупним планом потрапив форвард іранців Мехді Таремі, коментатор виправився.
Фейл Чімена викликав хвилю критики та насмішок у мережі, і керівництво державного телеканалу TRT вирішило його звільнити.
Нагадаємо, матч Іран – Нова Зеландія проходив у ніч з 15 на 16 червня та завершився внічию 2:2.