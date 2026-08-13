Інтер націлився на трансфер півзахисника Ліверпуля

Центральний півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс може перейти в Інтер.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, італійський клуб зберігає 25-річного англійця пріоритетною трансферною ціллю ще з травня й тепер вважає, що угода може відбутися.

Чинна угода Джонса з "червоними" розрахована до літа 2027 року.

Кертіс Джонс – вихованець Ліверпуля. Дебютував у 2019-му, став наймолодшим капітаном в історії клубу (19 років). З командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги. Минулого сезону зіграв 49 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що фланговий захисник Тоттенгема та збірної Англії Джед Спенс продовжить кар'єру в міланському Інтері.