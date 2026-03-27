Мессі стане першим чинним спортсменом в історії з іменною трибуною на стадіоні

Керівництво Інтер Маямі ухвалило рішення назвати одну з трибун свого нового стадіону на честь аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Деталі додає Mundo Deportivo.

"Інтер Маямі із радістю оголошує про відкриття трибуни імені Лео Мессі. Наш капітан і гравець під номером 10 стане частиною рідкісного й унікального явища у світовому спорті: спортсмен, який регулярно грає на своєму домашньому стадіоні, на якому на його честь названо трибуну".

Представники команди додали, що ця ініціатива є визнанням теперішніх заслуг гравця, а не ностальгією за минулим.

"Зазвичай трибути звертаються до минулого. Вони побудовані на ностальгії. На спогадах. Цей – інший. Він походить із сьогодення. З того, що відбувається саме зараз. З того, що ви відчуваєте щоразу, коли Лео виходить на поле. Визнання когось не завжди означає завершення певного етапу. Іноді це усвідомлення того, що ти є свідком чогось унікального.".

Таким чином аргентинець стане першим чинним спортсменом в історії, який гратиме домашні матчі на стадіоні з трибуною, присвяченою безпосередньо йому.

Трибуна Лео Мессі охоплюватиме сектори 117-121 на нижньому ярусі та 217-223 на верхньому. Відкриття нового стадіону відбудеться 4 квітня під час матчу регулярного чемпіонату МЛС проти Остіна, у якому грає український центральний захисник Олександр Сваток.

Зауважимо, з моменту переходу до команди влітку 2023 року Ліонель Мессі провів 94 матчі у всіх турнірах, забив 82 голи та віддав 44 результативні передачі.

