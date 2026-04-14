Маскерано залишив посаду головного тренера Інтер Маямі

Головний тренер Інтера Маямі Хав'єр Маскерано ухвалив рішення покинути свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

41-річний аргентинський фахівець оголосив про відставку з посади головного тренера з особистих причин.

"Хочу повідомити всім, що з особистих причин я вирішив завершити свою каденцію на посаді головного тренера футбольного клубу Інтер Маямі.

Перш за все, я хотів би подякувати клубу за довіру, яку вони мені виявили, кожному співробітнику, який є частиною організації, за колективні зусилля, але особливо гравцям, які зробили можливим пережити незабутні моменти.

Я також хочу подякувати вболівальникам, бо нічого з цього не було б можливим без них... Я не сумніваюся, що Клуб продовжить досягати успіхів у майбутньому.

Шлю вам усім міцні обійми й дякую за все", – сказав Маскерано.