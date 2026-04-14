Маскерано залишив посаду головного тренера Інтер Маямі
Головний тренер Інтера Маямі Хав'єр Маскерано ухвалив рішення покинути свою посаду.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
41-річний аргентинський фахівець оголосив про відставку з посади головного тренера з особистих причин.
"Хочу повідомити всім, що з особистих причин я вирішив завершити свою каденцію на посаді головного тренера футбольного клубу Інтер Маямі.
Перш за все, я хотів би подякувати клубу за довіру, яку вони мені виявили, кожному співробітнику, який є частиною організації, за колективні зусилля, але особливо гравцям, які зробили можливим пережити незабутні моменти.
Я також хочу подякувати вболівальникам, бо нічого з цього не було б можливим без них... Я не сумніваюся, що Клуб продовжить досягати успіхів у майбутньому.
Шлю вам усім міцні обійми й дякую за все", – сказав Маскерано.
Маскерано очолив клуб у листопаді 2024 року. Під його керівництвом команда минулого року вперше виграла Кубок МЛС.
У поточному сезоні клуб з Маямі посідає третє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.
