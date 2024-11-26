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Інтер Маямі призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 26 листопада 2024, 19:58
Інтер Маямі призначив нового головного тренера
ФК Інтер Маямі

Новим головним тренером Інтер Маямі став Хав’єр Маскерано.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Контракт із 40-річним аргентинським фахівцем розрахований на три роки – до кінця 2027 року. На посаді головного тренера Інтер Маямі Маскерано замінив свого співвітчизника Херардо Мартіно, який покинув свою посаду з особистих причин.

Маскерано з 2022 року очолював молодіжну збірну Аргентини до 20 років, а також він був головним тренером олімпійської збірної своєї країни на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, за Інтер Маямі виступають колишні партнери аргентинця по Барселоні: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс і Жорді Альба. Також кольори клубу з Флориди захищає український захисник Сергій Кривцов.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер Маямі запропонує Мессі новий контракт.

Інтер Маямі Хав'єр Маскерано

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