Гравці Інтер Маямі на чолі з Мессі зустрілися з Трампом у Білому Домі
Футболісти Інтер Маямі на чолі з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом відвідали Білий дім після перемоги клубу в MLS Cup 2025. Команда отримала офіційне запрошення на урочистий прийом, де гравців привітав президент США Дональд Трамп.
Для аргентинської суперзірки це стало особливим моментом – Ліонель Мессі вперше у житті особисто зустрівся з американським президентом.
Втім, сама церемонія запам'яталася не лише футбольною частиною. Уже з перших хвилин виступу Дональд Трамп почав говорити про військові операції США, зокрема згадав удари по Іран, ситуацію у Венесуела та навіть майбутні дії щодо Куби.
Після його заяв футболісти Інтер Маямі, серед яких був і Ліонель Мессі, почали аплодувати, що викликало неоднозначну реакцію в мережі та хвилю дискусій серед уболівальників.
Також Трамп наголосив на тому, що до нього у Білий дім приходило багато "хороших гравців", але вони не були "переможцями" і "найкращими з найкращих". Усі ці слова були адресовані безпосередньо Мессі.
Крім цього, аргентинець вручив президенту США футбольний м'яч, підписаний усіма футболістами Інтер Маямі, який Трамп із посмішкою прийняв в якості подарунка.
Попри неоднозначність моменту, сама подія стала історичною для клубу: гравці Інтер Маямі вперше в історії франшизи побували в Білий дім як чемпіони ліги.
Нагадаємо, не так давно зірковий футболіст Кріштіану Роналду взяв також участь у заході, організованому Дональдом Трампом. На події були присутні впливові фігури світового масштабу: глава ФІФА Джанні Інфантіно, бізнесмен Ілон Маск і принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.
Також Кріштіану окремо провів зустріч із президентом США, а кадри з цього заходу завірусилися у соцмережах.