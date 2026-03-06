Гравці Інтер Маямі на чолі з Мессі зустрілися з Трампом у Білому Домі

Футболісти Інтер Маямі на чолі з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом відвідали Білий дім після перемоги клубу в MLS Cup 2025. Команда отримала офіційне запрошення на урочистий прийом, де гравців привітав президент США Дональд Трамп.

Для аргентинської суперзірки це стало особливим моментом – Ліонель Мессі вперше у житті особисто зустрівся з американським президентом.

Втім, сама церемонія запам'яталася не лише футбольною частиною. Уже з перших хвилин виступу Дональд Трамп почав говорити про військові операції США, зокрема згадав удари по Іран, ситуацію у Венесуела та навіть майбутні дії щодо Куби.

“Messi”



Porque Lionel Messi y el Inter de Miami visitan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para celebrar la victoria de la Copa MLS 2025. pic.twitter.com/rIDJIwvKeQ — ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) March 5, 2026

Після його заяв футболісти Інтер Маямі, серед яких був і Ліонель Мессі, почали аплодувати, що викликало неоднозначну реакцію в мережі та хвилю дискусій серед уболівальників.

Trump hablando del bombardeo de iran y Messi atras kjj



No entiendo nada ya pic.twitter.com/t0lFs0mHUc — ElBuni (@therealbuni) March 5, 2026

Також Трамп наголосив на тому, що до нього у Білий дім приходило багато "хороших гравців", але вони не були "переможцями" і "найкращими з найкращих". Усі ці слова були адресовані безпосередньо Мессі.

🔴 TRUMP A MESSI: “He recibido muy buenos jugadores en la Casa Blanca, pero no ganan. Tu ganaste, tú eres lo mejor de lo mejor”.



La cara de felicidad de Messi jajajaj pic.twitter.com/eM2Wpweq6u — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) March 5, 2026

Крім цього, аргентинець вручив президенту США футбольний м'яч, підписаний усіма футболістами Інтер Маямі, який Трамп із посмішкою прийняв в якості подарунка.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi giving Donald Trump a signed Inter Miami ball! pic.twitter.com/cZMlPU0is3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026

Попри неоднозначність моменту, сама подія стала історичною для клубу: гравці Інтер Маямі вперше в історії франшизи побували в Білий дім як чемпіони ліги.

Нагадаємо, не так давно зірковий футболіст Кріштіану Роналду взяв також участь у заході, організованому Дональдом Трампом. На події були присутні впливові фігури світового масштабу: глава ФІФА Джанні Інфантіно, бізнесмен Ілон Маск і принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Також Кріштіану окремо провів зустріч із президентом США, а кадри з цього заходу завірусилися у соцмережах.