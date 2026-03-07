Власник Інтер Маямі назвав зарплату Мессі

Аргентинський нападник Ліонель Мессі заробляє в Інтер Маямі від 70 до 80 мільйонів доларів на рік.

Про це розповів співвласник американського клубу Хорхе Мас, якого цитує Bloomberg.

38-річний Мессі минулого року підписав новий трирічний контракт, який дозволить йому залишатися у команді до 40 років. Деталі угоди офіційно не розкривалися, проте очікується, що після завершення кар'єри аргентинець стане співвласником клубу.

Значну частину витрат на зіркових гравців Інтер Маямі покриває завдяки спонсорським і комерційним контрактам, які вони формують приблизно 55% доходів клубу. Телевізійні права приносять лише близько 2%.

"Причина, чому мені потрібні спонсори світового рівня, полягає в тому, що гравці – дорогі. Я плачу Мессі – і він вартий кожного цента – від 70 до 80 мільйонів доларів на рік, якщо врахувати все", – розповів Мас.

Нагадаємо, що Мессі виступає за Інтер Маямі з липня 2023-го. Відтоді провів за клуб МЛС 90 ігор, у яких забив 79 голів та віддав 44 асисти. Вже у складі американського клубу завоював свій восьмий Золотий м'яч (2023).

Раніше повідомлялось, що аргентинець не збирається шукати собі нову команду після того, як спливає його угода з Інтером.