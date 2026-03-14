Інтер готовий вказати "на вихід" одному з чемпіонів Європи

Софія Кулай — 14 березня 2026, 09:38
Ніколо Барелла
instagram.com/nicolo_barella

Один із лідерів міланського Інтера захисник Алессандро Бастоні та півзахисник Ніколо Барелла можуть змінити клубну прописку вже у літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

Обидва футболісти більше не мають статусу недоторканих. Італійський гранд готовий продати когось із них, якщо надійдуть солідні пропозиції.

Відзначимо, що обидва гравці поєднані з Інтером чинними угодами: Барелла (до 30 червня 2029-го) та Бастоні (до 30 червня 2028-го). Обидва футболісти є чемпіонами Європи-2021 у складі збірної Італії.

Також "нерадзуррі" можуть попрощатись із форвардом Маркусом Тюрамом, у якого є контракт із клубом до кінця червня 2028-го.

Водночас Інтер не хоче відпускати інших двох гравців. Мова йде про двох нападників – аргентинця Лаутаро Мартінеса та італійця Франческо Еспозіто.

Раніше повідомлялось, що каталонська Барселона націлилась на Бастоні. Натомість у ЗМІ була інформація, що "нерадзуррі" цікавляться українським воротарем мадридського Реала Андрієм Луніним.

Додамо, що Інтер після 28 турів лідирує у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 67 балів. Сьогодні, 14 березня, команда Крістіана Ківу проведе домашню гру проти Аталанти, яка розпочнеться о 16:00 (за Києвом).

Бастоні Інтер Маркус Тюрам Барелла

