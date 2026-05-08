Інтер зіграє проти Лаціо без двох ключових гравців

Міланський Інтер вирушить на матч 36-го туру італійської Серії А проти римської Лаціо без Хакана Чалханоглу та Піо Еспосіто.

Про це повідомляє Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

Нападник Піо Еспосіто залишиться у Мілані через біль у спині, якого він зазнав під час попередньої гри. Тренерський штаб вирішив поберегти футболіста перед фіналом Кубка Італії.

Хакан Чалханоглу продовжує перебувати під наглядом лікарів вже кілька тижнів. Стан обох відсутніх гравців буде повторно оцінено на початку наступного тижня, щоб визначити їхню готовність допомогти Інтеру здобути десятий Кубок Італії.

Разом з тим, до заявки "нерадзуррі" повертається Луїс Енріке, який успішно завершив курс відновлення після пошкодження та покинув лазарет міланського клубу.

Нагадаємо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Пармою в 35 турі Серії А.