Лаціо – Інтер: хто фаворит фіналу Кубку Італії

Букмекери визначилися з котируваннями на фінальний поєдинок Кубку Італії з футболу, в якому зустрічатимуться Лаціо й Інтер.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "нерадзуррі", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,71. Натомість на звитягу римського колективу можна поставити з коефіцієнтом 5,50, на нічию – 4,50.

На підсумковий тріумф Інтера в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 1,33, а на Лаціо – 3,33.

Поєдинок відбудеться 13 травня в Римі на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 9 травня. В тій зустрічі міланці впевнено перемогли з рахунком 3:0.

