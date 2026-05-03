Інтер може достроково стати чемпіоном Італії у грі проти Парми

Міланський Інтер може повернути собі чемпіонство Італії вже у матчі 35-го туру Серії А проти Парми. Для цього достатньо буде навіть зіграти внічию.

За 4 тури до кінця чемпіонату команда Крістіана Ківу випереджає другий Наполі та третій Мілан на 9 та 12 очок відповідно, при тому неаполітанці вже зіграли свій матч. А тому навіть одного бала вистачить Інтеру для дострокового чемпіонства.

Зауважимо, що зустріч Інтер – Парма відбудеться сьогодні, 3 травня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking дає на перемогу господарів коефіцієнт 1,25, тоді як успіх Парми оцінений у 12,50, на нічию можна поставити з кефом – 6,70.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.