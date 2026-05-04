Лідер Інтера висловився про дострокове чемпіонство у Серії А: Попереду ще одна ціль

Центральний півзахисник Інтера Ніколо Барелла відреагував на дострокове чемпіонство міланського клубу у поточному розіграші Серії А 2025/26.

Його цитує Football Italia.

3 травня "нерадзуррі" вдома перемогли Парму з рахунком 2:0, гарантувавши собі перше місце у турнірній таблиці італійської першості. Голи у складі господарів забивали Маркус Тюрам і Генріх Мхітарян.

Барелла не приховував своїх щасливих емоцій, адже команда виконала поставлене завдання на сезон. Водночас Ніколо наголосив, що Інтер не планує задовольнятись лише чемпіонство, а ще й хоче виграти у фіналі Кубку Італії, у якому зустрінеться з Лаціо (13 травня о 22:00 за київським часом).

"Попереду ще одна ціль – уже через тиждень. Було непросто, але зараз ми хочемо насолодитися цим моментом. Це футбол і життя – у них бувають складні періоди. Наприклад, у минулому сезоні ми були максимально близькі до трофеїв, але зрештою залишилися ні з чим. У житті завжди потрібно підніматися після невдач", – сказав Барелла.

Досвідчений гравець центра поля подякував своїм одноклубникам та тренерському штабу, які підтримували його у важкі моменти. Своєю чергою Ніколо запевнив, що намагається віддати усього себе на футбольному полі.

"Я завжди казав: на полі можна помилятися, але ця команда ніколи не втрачала бажання залишатися єдиним цілим. Ми завжди викладалися повністю. Можна вигравати або програвати, але я неймовірно пишаюся хлопцями", – додав чемпіон Європи-2021.

Підопічні Крістіана Ківу набрали 82 очки у 35-ти турах, ставши недосяжними для найближчого переслідувача, яким є Наполі (70 балів).

Попереду в Інтера ще три поєдинки Серії А, які стануть формальністю: проти Лаціо (9 травня), Верони (17 травня) та Болоньї (24 травня).

Додамо, що капітан Інтера Лаутаро Мартінес позитивно відзначив внесок нового тренера у тріумф в Серії А.