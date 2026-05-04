Капітан Інтера позитивно відзначив внесок нового тренера в перемозі чемпіоната Італії

Капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес радий змінам в команді після прибуття Крістіана Ківи на посаду тренера.

Аргентинець відзначив, що команді були потрібні зміни після чотирьох років із Сімоне Інзагі. Крістіан Ківу, який очолив колектив перед Клубним чемпіонатом світу, приніс необхідну енергію.

"Тренер зробив так, щоб усі відчували себе залученими та тренувалися з посмішкою. Це допомогло відновитися після важкого минулого сезону", – зізнався гравець.

Мартінес також прояснив ситуацію щодо своїх літніх критичних висловлювань на адресу Хакана Чалханоглу.

"Те, що я сказав тоді, було тим, що я відчував. Я побачив речі, які мені не сподобалися, і сказав те, що думав", – пояснив форвард.

Він вимагав залишити лише вмотивованих футболістів і не шкодує про сказане, адже згуртованість принесла результат.

Нагадаємо, що Інтер, який достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Пармою. Це 21 титул Інтера в Серії А й перший з новим тренером Крістіаном Ківой.