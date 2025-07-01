Європейці в шоці: огляд матчів Інтер – Флуміненсе та Манчестер Сіті – Аль-Хіляль на КЧС-2025

В межах 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року відбулися ще два поєдинки, які визначили наступних учасників чвертьфінальної стадії.

У першому матчі вечора зійшлися Інтер та Флуміненсе. Бразильський колектив шокував італійців, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Пізніше на одному полі зустрілися гравці Манчестер Сіті та Аль-Хіляля. Футболісти влаштували гольове шоу з сімома результативними ударами. Завдяки додатковому часу переможцем протистояння став представник Саудівської Аравії (4:3).

Огляд матчів Інтер – Флуміненсе та Манчестер Сіті – Аль-Хіляль

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 30 червня – 1 липня

Інтер (Італія) – Флуміненсе (Бразилія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Кано, 0:2 – 90+3 Еркулес.

Манчестер Сіті (Англія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 3:4 після д.ч. (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Сілва, 1:1 – 46 Леонардо, 1:2 – 52 Малком, 2:2 – 55 Голанд, 2:3 – 94 Кулібалі, 3:3 – 104 Фоден, 3:4 – 112 Леонардо.

Нагадаємо, що за підсумком цих двох матчів утворилася вже третя чвертьфінальна пара Клубного чемпіонату світу 2025 року.