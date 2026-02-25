Тренер Інтера проаналізував сенсаційний виліт із ЛЧ від Буде-Глімта

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу прокоментував виліт своєї команди з Ліги чемпіонів від норвезького Буде-Глімта.

Його слова цитує TMW.

Італійський колектив після виїзної поразки (1:3) поступився й у домашньому поєдинку (1:2). Румунський фахівець поділився думками, чого не вистачило його підопічним для успіху.

"Ми грали проти добре організованої команди. Те, що не вдалося відкрити рахунок першими, не дало нам потрібного психологічного комфорту. Я не маю жодних претензій до команди, яка зробила все можливе, щоб досягти результату. Ми віддали все, що мали, і зараз відчуваємо велику гіркоту. Ми зустрілися з командою, у якої було набагато більше енергії, ніж у нас. Ми хочемо бути конкурентоспроможними, і завжди про це заявляли. На жаль, у Лізі чемпіонів нам не вдалося цього, адже рівень дуже високий: якщо бракує точності та концентрації, суперники одразу карають за першу помилку. Ми занадто часто використовували прямі передачі на нападників, але в перерві я попросив швидше розігрувати м'яч. Система гри суперника була щільною й добре організованою", – сказав Ківу.

Тренер "нерадзуррі" додав, що допомогти команді мав перший забитий гол. Проте вони самі його пропустили, через що завдання ускладнилося в рази.

"У ті рідкісні моменти, коли ми виходили до штрафного майданчика, нам бракувало точного пасу та своєчасного відкривання. Якби ми діяли точніше й ефективніше, могли б відкрити рахунок ще в першому таймі. Шкода, адже, можливо, забивши першими, ми створили б на суперника більший тиск. Я не маю претензій до хлопців, адже вони повністю віддали себе команді. Ми ставили собі за мету бути конкурентними, і хоч залишилася гіркота, треба рухатися далі, адже це Ліга чемпіонів. Треба віддати належне Буде-Глімту за те, що вони зробили", – заявив Ківу.

Нагадаємо, що Інтер у минулому сезоні був фіналістом Ліги чемпіонів. Італійці у фіналі поступились ПСЖ.

Напередодні відбулись ще три поєдинки 1/16 фіналу ЛЧ. До наступної стадії турніру також пройшли Баєр, Атлетико та Ньюкасл.