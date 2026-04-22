Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відігралися з 0:2: Інтер переграв Комо на шляху в фінал Кубку Італії

Олександр Булава — 22 квітня 2026, 00:10
У вівторок, 21 квітня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані відбувся матч 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу, в якому місцевий Інтер переграв Комо.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

Гості завдяки голам Мартіна Батуріна та Люка Да Куньї забезпечили собі комфортну перевагу на старті другого тайму. На це Інтер відповів дублем Хакана Чалханоглу, а 22-річний Петар Сучич відзначився переможним м'ячем на 89-й хвилині, який у підсумку вивів команду у фінал турніру.

Кубок Італії
1/2 фіналу, другий матч
21 квітня

Інтер – Комо 3:2 (0:1)

(перший матч 0:0)

Голи: 0:1 – 32 Батуріна, 0:2 – 48 Да Кунья, 1:2 – 69 Чалханоглу, 2:2 – 86 Чалханоглу, 3:2 – 89 Сучич

В іншій півфінальній парі Лаціо зустрінеться з Аталантою. Їх перший матч завершився бойовою нічиює – 2:2.

Інтер

Останні новини