Непослідовність, втома хавбеків, Сафонов: три проблеми Забарного в ПСЖ

Ілля Забарний провів перші пів року в ПСЖ геть не так, як сподівалися українські уболівальники.

Вихованець Динамо програв конкуренцію основним центрбекам, грає у другорядних матчах і сьогодні майже напевно пропустить поєдинок плейоф Ліги чемпіонів з Монако.

Чому так сталося? І наскільки глибокі проблеми Іллі?

Чемпіон пояснює, що взагалі відбувається на "Парк де Пренс".

***

За хорошою грою – погана

Це можна прослідкувати за заголовками у L'Equipe – головній спортивній газеті Франції.

Ще 3 жовтня вони писали: "Забарний – маркіз, що незабаром стане принцом ПСЖ".

А 31 січня вийшов інший текст: "Непослідовний та відповідальний за кілька пропущених голів".

І все справедливо.

Ілля Забарний приїхав влітку за 63 млн, аби конкурувати з Маркіньйосом – легендою та капітаном ПСЖ. Це не був трансфер одразу під основу, але українець мав за неї битися – таким був план.

І план – вже ясно – провалився.

Забарний грав дійсно добре хіба на старті сезону, коли йому послідовно вдалися матчі проти Ланса (2:0), Марселя (1:0), Осера (2:0) та Барселони (2:1).

Проти Осера він ще й дебютний гол за ПСЖ забив.

Ну, а з Барселоною видав ось такий сейв, і загалом перевершував нападників "Кулес".

Але що було далі? Після жовтневих матчів збірної Забарного як підмінили. Програна верхова дуель Хоакіну Панічеллі – ганьба для захисника його зросту.

Привезений пенальті та червона проти Баєра – один із найгірших перфомансів у кар'єрі Іллі загалом.

Він не посилив ПСЖ проти Лор'яна (1:1) й Ліона (3:2), де дивом не привіз пенальті. От куди він піднімав ту руку? І чого зависав високо в полі під час передач за спину, з яких Ліон забивав голи?

А Луїс Енріке – собі не ворог. Наступні топматчі з Монако й Тоттенгемом; Інтерконтинентальний кубок проти Фламенго; Суперкубок Франції з Марселем Забарний вже дивився з лавки.

У 2026-му все, що Ілля отримує в Парижі, це другорядні матчі. Він-то починав сезон як конкурент Маркіньйоса, але зараз в клубній ієрархії сповз до рівня Лі Кан Ина чи Гонсалу Рамуша – гравців, що виходять на Мец, поки основа готується до Монако.

Причому навіть так Забарний все одно помиляється.

У двох матчах проти ФК Париж він спочатку пенальті привіз, а тоді не відзахищався як слід – і ПСЖ вилетів з Кубку Франції.

Його вихід на заміну проти Спортинга не спрацював – українця ще й повозили по повній.

В поразці 1:3 від Ренна прямої вини Забарного ніби й нема, але його купували у тому числі, щоб Естебан Леполь не домінував при подачах на ворота ПСЖ.

Гарні виступи проти Осера та Меца цього не перекривають. Їх має стати більше, аби Енріке знову довірив Іллі "великий" матч.

Без Забарного теж дірка

Фанів ПСЖ це непокоїть, а от нам навпаки гріє душу.

Отже, не Ілля у всьому винен!

Без питань, йому складнувато тримати лінію так високо в полі, а потім ловити нападників, що тікають за спину. До всього, помочі від правого бека нема, бо Ашраф Хакімі постійно в атаці.

Але, з іншого боку, хто в ПСЖ цього сезону захищається добре та стабільно? Ви таких бачили?

В минулому матчі з Монако Забарний не грав – і де був паризький захист? Маркіньйос та Вілліан Пачо зацементували тили?

Чи, може, з Ньюкаслом вберегли від контратак?

Правда така, що за пів року весь ПСЖ здав. У листопаді, коли Забарний майже не грав, вони пропускали навіть більше голів (було 0,9, стало 1,6). І це не випадково, бо й кількість пропущених ударів зросла (було 8,2, стало 10,2), і xG у суперників (було 0,9, стало 1,2).

А чому зросли? Чи не тому, що кількість підібраних м'ячів на половині суперників у ПСЖ впала з 13% до 7,5%?

Пресинг забуксував у Енріке; Вітінья, Невеш та Фабіан Руїс не дають тієї інтенсивності, що була рік тому, підставляючи центрбеків під швидкі атаки.

Забарний погано з ними розбирається?

Ну так, слабенько.

Але так само слабенько виглядають з ослаблим півзахистом і Маркіньйос, і Пачо, і Бералдо, і Люка Ернандес.

Забарний сидить за Маркі не тому, що грає набагато гірше, а тому що той за замовчуванням основний. Це як у боксі – претендент має показати більше, щоб судді нарахували перемогу йому. А цього нема.

Криза ПСЖ не сюрприз

Спасибі Джанні Інфантіно та його КЧС!

ПСЖ, який дійшов там до фіналу, майже не мав канікул, а сезон розпочав, потренувавшись 4 дні перед Суперкубком УЄФА.

Вже тоді було ясно – травми будуть; питання лише в кількості та часі.

І зрештою за перші 5 місяців сезону лікувалися Дембеле, Дуе, Невеш, Барколя, Хвіча, Вітінья, Фабіан Руїс, Шевальє, Маюлу, Бералдо, Маркіньйос, Хакімі, Мендеш. Сафонов – тобто, майже весь склад!

"Це не криза, гравці просто дозують навантаження. Ще до початку сезону всі знали, що так буде. Тому зараз усі заточені на те, аби бути в найкращій формі до лютого-березня, коли почнеться плейоф ЛЧ", – пояснювало джерело в клубі на початку 2026-го.

Зараз надворі лютий – і видно, що деякі речі стали збуватися.

Наприклад, знову забиває Усман Дембеле.

Even the Commentator went crazy!

A fit Dembele is bettter than Mbappe, quote me anywhere

This is a Puskas worthy goal!!! pic.twitter.com/jWJVMCtPQB — CFC Elder (@MichaelEtim14) February 12, 2026

Разом з тим, до колишнього рівня далеко. У 2026-му в цю пору ПСЖ мав 15 очок гандикапу в Лізі 1, а зараз йде з Лансом ніс у ніс. За весь минулий сезон атака ПСЖ у складі Дембеле, Хвічі, Дуе та Барколя забила 80 голів в усіх турнірах, а на кінець січня 2026-го було лише 26.

Всі це бачать, і після Ренна Усман визвірився на своїх:

"Перш за все, треба грати за емблему ПСЖ. За команду треба думати, а не про самих себе. Якщо кожен буде грати за себе, це не спрацює".

У відповідь вже Енріке грубо заткнув Дембеле прямо на післяматчевій пресконференції:

"Заяви гравців після матчу нічого не варті. Абсолютно нічого! Я не збираюся коментувати жодне слово жодного гравця. Вони не вищі за клуб. Я тут відповідаю за команду".

Як же сильно вони нервують, відчуваючи свою вразливість.

Забарний приїхав до чинного переможця ЛЧ, але також до колективу, який переживає спад і може влаштовувати розбірки.

Воротарський фактор

Ну, і ще один неприємний та несподіваний момент.

Влітку Луїс Енріке наполіг на заміні основного воротаря – олдскула Джиджи Доннарумму замінили на Люку Шевальє, який майстерно починав атаки у Ліллі.

Шевальє розпочав чудесно – із виграної серії пенальті проти Тоттенгема.

Ну, але вже до листопада кредит довіри було втрачено, і наступна травма перевела Люку в розряд запасних. Основним же став Матвєй Сафонов – росіянин, що сидів ще за Доннаруммою.

Зараз саме він основний у ПСЖ і, наприклад, відбив 4 пенальті у післяматчевій серії з Фламенго, побивши старовинний рекорд.

"Пониження Шевальє для Луїса Енріке – питання не лише гри, а й підходу до матчів. Іспанець помітив емоційну крихкість; слабкість у його здатності справлятися з важливими іграми", – пише інсайдер.

Тим часом товариш Люки явно стривожений : "Я не впевнений, що він розуміє всю серйозність того, що відбувається".

Для Забарного як центрбека це означає необхідність комунікувати і співпрацювати з Сафоновим під час матчів. Без хімії на їхніх позиціях ніяк.

Тим часом Ілля ще на початку сезону окреслив рамки:

"Моя країна вже чотири роки перебуває у стані війни. Росіяни – агресори, які марно намагаються знищити свободу та незалежність України. Війна триває. У мене немає жодних стосунків з жодним росіянином".

На додачу й дружина Забарного Ангеліна постить в соцмережах отаке.

І як би ви зреагували на місці Луїса Енріке? Особливо враховуючи, що Сафонов зараз основний, а Ілля – лише резервіст?

Коротше, це не додає Забарному шансів пробитися в старт.

Експерти на нервах, клуб спокійний

Останнє – найважливіше.

Попри помилки Забарного ПСЖ не збирається його списувати чи позбуватися.

"Правда така, що він відкриває для себе новий стиль гри, з великою кількістю нової інформації", – пояснює джерело в клубі.

"Проблема в тому, що він високий, сильний гравець, і він прийшов з англійського футболу, де дозволено більше фізичного контакту. Ми можемо критикувати його за те, що іноді запізнюється, але водночас, коли він щільно накриває, тут часто свистять фоли".

Ляп зі Спортингом і поготів вішають на Луїса Енріке, який поставив Іллю на чужий правий фланг.

Тобто, інсайдів про втрату довіри чи щось подібне наразі нема.

Уболівальники, як можна судити з відео, теж сприймають Забарного нормально.

Хейтять українця у Франції поки тільки різні блогери й експерти на ТБ.

"Забарний здається явною проблемою. Він не підходить ПСЖ зовсім. Я намагаюся його виправдати, але це дуже, дуже складно. Можливо, йому було б краще в парі з Маркіньйосом," – каже авторитетний Даніель Ріоло.

У той же час Крістоф Дюгаррі, що у Франції за "місцевого Леоненка", йде далі:

"У структуру інтегрували двох новачків, але деталі не підходять, і система не працює. Це ще можна виправити, але прямо зараз, впевнений, Енріке та Кампуш розчаровані грою Забарного та Шевальє. Вони не очікували таких кондицій від них на цьому етапі".

Гучно звучить, еге ж?

І наші ЗМІ це швиденько розтиражували.

Але слід розуміти – це бесіди в студії. Люди, які приймають рішення у ПСЖ, чекають, а команда шукає себе і в жодному варіанті не виглядає сильно.

Вікно можливостей для Забарного залишається відкритим.