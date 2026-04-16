Італійський гранд готовий звільнити тренера заради підписання Сімеоне

Міланський Інтер розглядає можливість зміни головного тренера, попри впевнене лідерство в італійській Серії А.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Керівництво клубу буде готове піти на такий крок, якщо вдасться переконати Дієго Сімеоне очолити "нерадзуррі". Аргентинця називають тим, про кого Інтер мріє.

Це ціль номер один для керівництва міланського гранда. Контракт 55-річного фахівця з Атлетико наразі розрахований до 30 червня 2027 року.

Повідомляється, що вже було встановлено початковий контакт із зірковим наставником. Наразі менеджмент "нерадзуррі" намагається з'ясувати, чи є можливість такого варіанту.

При цьому Інтер не проти продовжити угоду із Крістіаном Ківу, якщо тренер Атлетико буде недоступний. Його контракт також завершується після кампанії-2026/27.

Нагадаємо, що Дієго Сімеоне грав за Інтер з 1997 до 1999 року, вигравши там Кубок УЄФА. Напередодні він вивів "матрацників" у півфінал Ліги чемпіонів.