Букмекери визначили фаворита матчу Комо – Інтер

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 32 туру Серії А сезону-2025/26 між Комо та міланським Інтером.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Інтер, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,44. На успіх Комо можна поставити з коефіцієнтом 3,19, на нічию – 3,26.

Поєдинок Комо – Інтер відбудеться 12 квітня на стадіоні "Джузеппе Сінегалья" у місті Комо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

"Червоно-чорні" наразі є лідером турнірної таблиці. Підопічні Крістіана Ківу за 31 матч набрали 72 очки. Комо має в активі 58 очок, що дозволяє посідати п'яту сходинку.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.