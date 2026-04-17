Інтер та Кальярі оголосили склади на матч 33 туру Серії А

Тренерські штаби Інтера та Кальярі оголосили стартові склади на поєдинок 33-го туру італійської Серії А.

Інтер: Мартінес, Аканджі, де Врей, Карлос Аугусто, Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Еспозіто, Тюрам.

Кальярі: Скуффет, Праті, Адопо, Гаетано, Родрігес, Сулемана, Міна, Борреллі, Зе Педро, Оберт, Еспозіто.

Матч відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 27 вересня 2025 року у межах 5-го туру Серії А, й завершилася вона перемогою міланців з рахунком 2:0.

Зазначимо, що Інтер посідає 1 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 75 очок. Натомість Кальярі з 33 балами йде 16-м.

