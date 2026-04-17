Інтер – Кальярі: букмекери визначили фаворита матчу Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 33-го туру італійської Серії А сезону-2025/26, у якому міланський Інтер прийме Кальярі.

На думку ліцензованого букмекера betking, явними фаворитами протистояння є "нерадзуррі". Перемога господарів оцінюється в 1,26, тоді як звитягу Кальярі дають коефіцієнт 12. Мирова в очній зустрічі – 6.

Поєдинок Інтер – Кальярі відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 21:45 (за київським часом). Це буде зустріч лідера турнірної таблиці (75 балів) та 16-ї команди (33 очки).

Поціновувачі італійського футболу побачать 102-ге лобову дуель між цими клубами. Тут впевнено за кількістю перемог домінують "чорно-сині" – 53 проти 16 звитяг у Кальярі. Також 32 матчі завершувалися мировою.

Раніше повідомлялось, що міланський клуб готовий звільнити головного тренера Крістіана Ківу заради нинішнього наставника мадридського Атлетико Дієго Сімеоне.

