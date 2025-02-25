Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рух оголосив про підписання колишнього вінгера Галатасарая

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 16:21
Рух оголосив про підписання колишнього вінгера Галатасарая
ФК Рух

Рух підписав вінгера збірної Киргизстану Бекназа Алмазбекова.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу, яка доволі ефектно представила 19-річного новачка.

Гравець перейшов до представника УПЛ в статусі вільного агента, про фінансові умови нараз нічого невідомо. Бекназ виступатиме під 77 номером.

Алмазбеков розпочинав кар'єру в Галатасараї. Виступав за молодіжні команди (U-16, U-17 та U-19). У вересні 2024 року перейшов до косовського Ллапі, з яким підписав контракт до 2027 року. У його доробку 13 матчів за національну збірну Киргизстану.

Цікаво, що Бекназ свого часу грав проти Руха у Юнацькій лізі УЄФА, коли виступав за Галатасарай.

Алмазбеков став 6-м киргизом в історії чемпіонатів України. Останнім представником цієї збірної був Олександр Агарін, який свого часу виступав за Черкаси. Він завершив кар'єру ще в 2010 році.

Раніше Рух підписав 21-річного гамбійського нападника.

Рух Футбольні трансфери

Рух

ЛНЗ із дебютним голом Танковського здолав Рух у 18 турі УПЛ
Танковський відзначився дебютним голом за ЛНЗ, вразивши ворота Руха вже на 4-й хвилині
Вихованець Шахтаря змінив Олександрію на Рух
Шахтар продовжує цікавитися захисником, який нещодавно перейшов у Карпати
УПЛ не буде переносити матч 18 туру між Рухом та ЛНЗ попри прохання львівського клубу

Останні новини