Рух оголосив про підписання колишнього вінгера Галатасарая

Рух підписав вінгера збірної Киргизстану Бекназа Алмазбекова.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу, яка доволі ефектно представила 19-річного новачка.

Гравець перейшов до представника УПЛ в статусі вільного агента, про фінансові умови нараз нічого невідомо. Бекназ виступатиме під 77 номером.

Алмазбеков розпочинав кар'єру в Галатасараї. Виступав за молодіжні команди (U-16, U-17 та U-19). У вересні 2024 року перейшов до косовського Ллапі, з яким підписав контракт до 2027 року. У його доробку 13 матчів за національну збірну Киргизстану.

Цікаво, що Бекназ свого часу грав проти Руха у Юнацькій лізі УЄФА, коли виступав за Галатасарай.

Алмазбеков став 6-м киргизом в історії чемпіонатів України. Останнім представником цієї збірної був Олександр Агарін, який свого часу виступав за Черкаси. Він завершив кар'єру ще в 2010 році.

Раніше Рух підписав 21-річного гамбійського нападника.