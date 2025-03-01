Матч Інгулець – Кривбас було перенесено через повітряну тривогу

Матч 19 туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Кривбасом було перенесено.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Поєдинок, який мав розпочатися у Кривому Розі сьогодні, 1 березня, о 13:00, рішенням Дирекції чемпіонату відбудеться завтра.

Причиною перенесення гри стала затяжна загроза повітряної тривоги у Дніпропетровській області, яка тривала понад шість годин у момент прийняття відповідного рішення.

Зауважимо, що переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Кривбас перед матчем посідає 4 місце в турнірній таблиці. У підопічних Юрія Вернидуба 31 бал за 17 матчів та недограний поєдинок проти Шахтаря. Інгулець йде на останньому місці, відстаючи від передостаннього Чорноморця на 6 очок.

Нагадаємо, в попередньому турі Кривбас розгромно програв Вересу, а Інгулець не зміг втримати нічийний рахунок з Поліссям.