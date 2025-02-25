Визначилося місце проведення матчу Інгулець – Кривбас у 19 турі УПЛ
Матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Кривбасом відбудеться 1-го березня у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" – резервному полі клубу з Петрово.
Про це повідомила пресслужба Кривбаса. Початок гри заплановано на 13:00.
Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.
Як відомо, у 18 турі Інгулець номінально домашній поєдинок проводив в Житомирі.