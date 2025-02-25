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Визначилося місце проведення матчу Інгулець – Кривбас у 19 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 18:52
Визначилося місце проведення матчу Інгулець – Кривбас у 19 турі УПЛ

Матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Кривбасом відбудеться 1-го березня у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" – резервному полі клубу з Петрово.

Про це повідомила пресслужба Кривбаса. Початок гри заплановано на 13:00.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.

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Як відомо, у 18 турі Інгулець номінально домашній поєдинок проводив в Житомирі.

Інгулець Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

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