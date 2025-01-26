Поворознюк – про новий стадіон Інгульця: Запрошую на відкриття усіх, окрім Шевченка
Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував будівництво нового стадіону команди та розповів про свої взаємовідносини із чиновниками УАФ.
Слова функціонера наводить Sport-express.
"Закони у нас змінюються щодня. Сьогодні одне, завтра інше. Ми намагаємось вписатись у строки. Можливо, на перші дві-чотири гри не встигнемо, але процес йде.
Для футболу на стадіоні вже все готове: роздягальні, трибуни, зони для працівників телебачення. Шевченко пішов на якісь принципи в угоду комусь. Я все роблю законно, тому коли відкриватиму стадіон, то запрошую усіх, окрім нього та керівництва УАФ.
Що вони зробили для того, щоб Інгулець грав дома? Ми в селі збудували стадіон за чотири мільйони євро. Таких людей на руках треба носити, а вони цураються. Сидіть собі у Києві, а ми у футбол будемо грати.
Ти ж президент УАФ. Приїдь, зустрінься зі мною. Хоч подзвони, спитай яка допомога потрібна. А ще казали, що Павелко був поганим", – розповів Поворознюк.
Нагадаємо, новий стадіон клубу був готовий ще восени, проте не зміг отримати сертифікат та всі необхідні документи.
Через це Поворознюк погрожував зняти команду з розіграшу УПЛ та облаяв журналіста, який на тлі чуток вирішив спитати про спортивні результати клубу.
Зазначимо, що за підсумками цього інциденту УАФ наклала штраф на президента Інгульця за неповагу до ЗМІ.
Окрім того, клуб з Петрово виставив на трансфер п'ятьох футболістів, які потрапили у немилість Кобіну та Поворознюку.