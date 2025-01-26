Поворознюк – про новий стадіон Інгульця: Запрошую на відкриття усіх, окрім Шевченка

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував будівництво нового стадіону команди та розповів про свої взаємовідносини із чиновниками УАФ.

Слова функціонера наводить Sport-express.

"Закони у нас змінюються щодня. Сьогодні одне, завтра інше. Ми намагаємось вписатись у строки. Можливо, на перші дві-чотири гри не встигнемо, але процес йде.

Для футболу на стадіоні вже все готове: роздягальні, трибуни, зони для працівників телебачення. Шевченко пішов на якісь принципи в угоду комусь. Я все роблю законно, тому коли відкриватиму стадіон, то запрошую усіх, окрім нього та керівництва УАФ.

Що вони зробили для того, щоб Інгулець грав дома? Ми в селі збудували стадіон за чотири мільйони євро. Таких людей на руках треба носити, а вони цураються. Сидіть собі у Києві, а ми у футбол будемо грати.

Ти ж президент УАФ. Приїдь, зустрінься зі мною. Хоч подзвони, спитай яка допомога потрібна. А ще казали, що Павелко був поганим", – розповів Поворознюк.