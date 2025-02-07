Стала відома дата відкриття нового стадіону Інгульця

Петрівський Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.

Тому, тільки в травні теоретично може відбутися введення в експлуатацію першої черги об'єкта, а саме поле і трибуна, де розташовані роздягальні.

За даними джерела, поточний сезон команда дограє на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Інгулець наразі посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2025 році команда Василя Кобіна проведе 22 лютого проти Полісся у Житомирі.

Напередодні клуб повідомив про підписання трьох захисників та одного хавбека.