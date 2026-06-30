Інфантіно – син повії: фанати Німеччини жорстко принизили президента ФІФА перед матчем ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі уваги під час чемпіонату світу-2026 через гучний протест уболівальників.

Перед матчем 1/16 фіналу між збірними Німеччини та Парагваю в мережі завірусилося відео, на якому група німецьких фанатів у громадському місці скандує образливу кричалку на адресу очільника світового футболу. У ролику чітко чути нецензурний вислів:

"Інфантіно — син повії".

Що саме стало причиною такої агресивної реакції, достеменно невідомо. Водночас протягом нинішнього мундіалю Джанні Інфантіно неодноразово опинявся під шквалом критики.

Президента ФІФА звинувачували у надмірній кількості перельотів між містами-господарями турніру, що викликало претензії екологів через значний вуглецевий слід. Крім того, чимало вболівальників висловлювали невдоволення високими цінами на квитки та загальною організацією чемпіонату світу.

Цікаво, що й сам матч завершився справжньою сенсацією. Збірна Парагваю вибила одного з фаворитів турніру, перемігши Німеччину в серії пенальті. Основний та додатковий час завершився з рахунком 1:1, а у післяматчевій серії одинадцятиметрових точнішими виявилися парагвайці — 4:3, оформивши вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Нагадаємо, після цієї перемоги президент Парагваю оголосив національний вихідний у країні.

"Альбіроха" в 1/8 фіналу зіграє з переможцем пари Франція – Швеція. Наступний матч парагвайців відбудеться 5 липня. Він розпочнеться опівночі.