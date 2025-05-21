Ашур розповів, про причини звільнення з Полісся

Колишній головний тренер Полісся Імад Ашур припустив, що причиною його звільнення стала розмова з президентом команди Геннадієм Буткевичем.

Його слова передає Український футбол.

"Після матчу з Динамо в мене була певна дискусія з клубом з приводу деяких побажань з моєї сторони задля того, щоб можна було сфокусуватися на кінцевих матчах сезону. Відповідно, можливо, ці побажання й були тією самою "подією" напередодні, про які говорилося у повідомленні.

Думаю, це варто з’ясовувати більш конкретно в клубу. Проте, ймовірно, що саме ці мої умови були вирішальними. Одразу після останньої домашньої гри з Динамо виходили новини, що це вже готувалося. Якими тоді були причини? Не до мене питання", – сказав Ашур.