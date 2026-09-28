Полісся-2 зазнало поразки від Колоса-2 у 9 турі Першої ліги

Полісся-2 зазнало поразки від Колоса-2 у межах заключного матчу дев'ятого туру Першої ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 0:3.

Перший гол забив Данило Колесник вже на 19-й хвилині. 25-річний нападник під час розіграшу кутового скористався скидкою від свого партнера та відправив м'яч у сітку воріт суперника.

А вже під завісу матчу, на 82-й хвилині, Тарануха подвоїв перевагу для команди Артема Старгородського. Вихованець київського Динамо обернув собі на користь помилку від суперника та влучним ударом вразив лівий кут володінь Дробота.

Мельниченко на 90+1 хвилині не залишив ніяких шансів "вовкам" відігратися та забив третій м'яч.

Чемпіонат України – Перша ліга

9 тур, 28 вересня

Полісся-2 – Колос-2 – 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Колесник, 0:2 – 82 Тарануха, 0:3 – 90+1 Мельниченко

Після цього поєдинку Полісся опустилося на 15-ту позицію в турнірній таблиці, а Колос розташувався на 10-му місці.

Нагадаємо, що у попередніх матчах 9-го туру Металіст переграв ФК Чернігів у 9-му турі Першої ліги, а в Олександрії стався скандал.