Ашура могли звільнити через підозри у "відкатах": деталі гучного скандалу в Поліссі

Сьогодні, 12 травня, житомирське Полісся звільнило Імада Ашура з посади головного тренера. Здавалося б, чому ж дивуватися, враховуючи, що "вовки" за два тури до кінця сезону програють боротьбу за єврокубкове четверте місце львівським Карпатам, яких ще зовсім нещодавно, після 24 туру, випереджали на комфортні 5 очок...

Однак у заяві клубу було чітко вказано, що причиною звільнення усього тренерського штабу основної команди не були невтішні спортивні результати.

"Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди", – сказано в заяві житомирського клубу, яка була опублікована в соціальних мережах о 10:40 за Києвом.

Що ж могло трапитись з самого ранку, щоб призвести до таких радикальних дій з боку керівництва Полісся?

Перші думки – можливий конфлікт між президентом клубу Геннадієм Буткевичем та Ашуром. Проте ще в березні у ЗМІ була інформація, що власник Полісся довіряє головному тренеру та не збирається звільняти його щонайменше до кінця року.

Геннадій Буткевич та Імад Ашур ФК Полісся

Імад Ашур хоч і уникнув прямої відповіді на запитання про причини припинення співпраці з клубом, але все ж у коментарі для UA-Football подякував Буткевичу за співпрацю.

"Зараз я поки не готовий давати коментарі. Справ чимало. Я можу лише подякувати за цей проміжок часу особисто президенту клубу Геннадію Буткевичу. Наразі коментарів більше просто не маю", – заявив 37-річний фахівець, для якого це був перший досвід самостійної роботи на дорослому рівні.

Через пів години після відставки Ашура Полісся відсторонило від роботи операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова. При цьому пресслужба "вовків" зазначила, що у клубі триває внутрішнє розслідування.

За інформацією телеграм-каналу Динамо Киев Inside, служба безпеки житомирян стежила за вищезгаданими особами.

ФК Полісся

"Громадськість спочатку не звернула уваги на найголовніші слова у заяві клубу – "сьогоднішні події". А дарма. Саме в них була вся сіль. Йдеться про банальне "спіймали на гарячому при передачі коштів" двох скаутів клубу.

До цього велось негласне спостереження і контроль за передачею (аудіо і візуальний за допомогою технічних засобів) клубною службою безпеки житомирян".

Звісно ж, будь-яку інформацію від анонімних телеграм-каналів варто сприймати критично, однак ця версія виглядає цілком правдоподібно.

Взимку за рекомендаціями скаутської служби Полісся були підписані 7 футболістів для основної команди: Факундо Батіста, Андре Гонсалвеш, Офек Бітон, Томер Юсефі, Олександр Андрієвський, Анді Хадрой та Максим Мельниченко. На ці трансфери, згідно з даними Transfermarkt, сумарно було витрачено 2 800 000 євро.

При цьому, за великим рахунком, гравцями основного складу команди стали лише Факундо Батіста та Андрієвський, а решта переважно гріє лавку для запасних. Звісно ж, всі підписання були погоджені головним тренером.

Факундо Батіста ФК Полісся

Можна припустити, що звільнення Ашура та відсторонення скаутів пов'язане саме з трансферною діяльністю та можливими фінансовими схемами з метою отримання особистого прибутку – так званими "відкатами".

У радянські часи власник Полісся Геннадій Буткевич працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, тож коли в нього з'явилися певні підозри, він міг дати розпорядження службі безпеки дослідити діяльність "PASSівців".

У резюме Ашура, Волкова та Трубочкіна крім Полісся фігурує ще один спільний проєкт – всі троє пов'язані з освітньою платформою PASS, яка спеціалізується на підготовці футбольних скаутів, аналітиків та менеджерів. Двоє останніх – випускники курсів, заснованих Глібом Платовим та Глібом Корнієнком, а Ашур працював у PASS викладачем.

Анатолій Волков ФК Полісся

До наступного матчу житомирську команду готуватиме тренер Полісся U-19 Олександр Максимов – колишній гравець збірної України та легендарного ФК Дніпро. І хоча відставання від Карпат складає лише два бали, відіграти їх можливо лише в разі втрати очок львів'янами.

Однак тепер українська футбольна спільнота чекає не лише фінал Кубку України та два заключні тури чемпіонату УПЛ, а й офіційні підсумки розслідування від житомирського клубу.