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Ашура могли звільнити через підозри у "відкатах": деталі гучного скандалу в Поліссі

Денис Шаховець — 12 травня 2025, 17:00
ФК Полісся
Ашура могли звільнити через підозри у відкатах: деталі гучного скандалу в Поліссі

Сьогодні, 12 травня, житомирське Полісся звільнило Імада Ашура з посади головного тренера. Здавалося б, чому ж дивуватися, враховуючи, що "вовки" за два тури до кінця сезону програють боротьбу за єврокубкове четверте місце львівським Карпатам, яких ще зовсім нещодавно, після 24 туру, випереджали на комфортні 5 очок...

Однак у заяві клубу було чітко вказано, що причиною звільнення усього тренерського штабу основної команди не були невтішні спортивні результати.

"Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди", – сказано в заяві житомирського клубу, яка була опублікована в соціальних мережах о 10:40 за Києвом.

Що ж могло трапитись з самого ранку, щоб призвести до таких радикальних дій з боку керівництва Полісся?

Перші думки – можливий конфлікт між президентом клубу Геннадієм Буткевичем та Ашуром. Проте ще в березні у ЗМІ була інформація, що власник Полісся довіряє головному тренеру та не збирається звільняти його щонайменше до кінця року.

Геннадій Буткевич та Імад Ашур
Геннадій Буткевич та Імад Ашур
ФК Полісся

Імад Ашур хоч і уникнув прямої відповіді на запитання про причини припинення співпраці з клубом, але все ж у коментарі для UA-Football подякував Буткевичу за співпрацю.

"Зараз я поки не готовий давати коментарі. Справ чимало. Я можу лише подякувати за цей проміжок часу особисто президенту клубу Геннадію Буткевичу. Наразі коментарів більше просто не маю", – заявив 37-річний фахівець, для якого це був перший досвід самостійної роботи на дорослому рівні.

Через пів години після відставки Ашура Полісся відсторонило від роботи операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова. При цьому пресслужба "вовків" зазначила, що у клубі триває внутрішнє розслідування.

За інформацією телеграм-каналу Динамо Киев Inside, служба безпеки житомирян стежила за вищезгаданими особами.

ФК Полісся
"Громадськість спочатку не звернула уваги на найголовніші слова у заяві клубу – "сьогоднішні події". А дарма. Саме в них була вся сіль. Йдеться про банальне "спіймали на гарячому при передачі коштів" двох скаутів клубу.
До цього велось негласне спостереження і контроль за передачею (аудіо і візуальний за допомогою технічних засобів) клубною службою безпеки житомирян".

Звісно ж, будь-яку інформацію від анонімних телеграм-каналів варто сприймати критично, однак ця версія виглядає цілком правдоподібно.

Взимку за рекомендаціями скаутської служби Полісся були підписані 7 футболістів для основної команди: Факундо Батіста, Андре Гонсалвеш, Офек Бітон, Томер Юсефі, Олександр Андрієвський, Анді Хадрой та Максим Мельниченко. На ці трансфери, згідно з даними Transfermarkt, сумарно було витрачено 2 800 000 євро.

При цьому, за великим рахунком, гравцями основного складу команди стали лише Факундо Батіста та Андрієвський, а решта переважно гріє лавку для запасних. Звісно ж, всі підписання були погоджені головним тренером.

Факундо Батіста
Факундо Батіста
ФК Полісся

Можна припустити, що звільнення Ашура та відсторонення скаутів пов'язане саме з трансферною діяльністю та можливими фінансовими схемами з метою отримання особистого прибутку – так званими "відкатами".

У радянські часи власник Полісся Геннадій Буткевич працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, тож коли в нього з'явилися певні підозри, він міг дати розпорядження службі безпеки дослідити діяльність "PASSівців".

У резюме Ашура, Волкова та Трубочкіна крім Полісся фігурує ще один спільний проєкт – всі троє пов'язані з освітньою платформою PASS, яка спеціалізується на підготовці футбольних скаутів, аналітиків та менеджерів. Двоє останніх – випускники курсів, заснованих Глібом Платовим та Глібом Корнієнком, а Ашур працював у PASS викладачем.

Анатолій Волков
Анатолій Волков
ФК Полісся

До наступного матчу житомирську команду готуватиме тренер Полісся U-19 Олександр Максимов – колишній гравець збірної України та легендарного ФК Дніпро. І хоча відставання від Карпат складає лише два бали, відіграти їх можливо лише в разі втрати очок львів'янами.

Однак тепер українська футбольна спільнота чекає не лише фінал Кубку України та два заключні тури чемпіонату УПЛ, а й офіційні підсумки розслідування від житомирського клубу.

Геннадій Буткевич Імад Ашур статті PASS Полісся Житомир