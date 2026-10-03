6:6 і серія пенальті: Полісся провело тренування та спаринг для журналістів у Житомирі

У п'ятницю, 2 жовтня, на "Центральному" стадіоні у Житомирі футбольний клуб Полісся за підтримки офіційного спонсора GGBET організував захід під назвою Media Game, у межах якого журналісти мали змогу потренуватися пліч-о-пліч із футболістами, зіграти тренувальний двосторонній матч, а на завершення взяти участь у пресконференції.

Почалося все з розминки під керівництвом тренера з фізичної підготовки Володимира Деуля. Розминалися журналісти та четверо гравців Полісся близько 15-20 хвилин, таким чином добре підготувавши себе до навантажень безпосередньо під час гри, завдяки чому змогли уникнути травм.

У спарингу учасники були розподілені на дві команди: "білі", за яких грали Руслан Бабенко та Сергій Чоботенко, та "рожеві" на чолі з Максимом Брагару та Микитою Кравченком. Гра, попри товариський статус, вийшла неймовірно напруженою, усі були максимально заряджені на перемогу, програвати ніхто не збирався.

Після завершення основного часу на табло була зафіксована нічия 6:6, яка не влаштувала нікого, тож учасники вирішили визначити переможця за підсумками серії пенальті.

З позначки влучніше пробивали "рожеві", а їхній голкіпер був визнаний найкращим гравцем поєдинку – приємна відзнака від головного тренера Полісся Руслана Ротаня, який при виборі "вовка матчу" порадився із підопічними.

ФК Полісся

Також на захід завітав легендарний футболіст Володимир Борисович Шишков, якому 2 жовтня виповнилося 70 років. Саме Шишков є найкращим бомбардиром в історії житомирського клубу, маючи 227 забитих м'ячів в активі. Іменинник також отримав подарунок з рук головного тренера Руслана Ротаня.

На завершення всі попрямували до пресцентру, де Руслан Ротань, Руслан Бабенко, Сергій Чоботенко, Микита Кравченко та Максим Брагару поспілкувалися з журналістами за більш звичних обставин.

"Грати за Полісся – велика відповідальність. Багато хто прагне потрапити до нашої команди, тож ми цінуємо цю можливість і щодня працюємо, щоб відповідати рівню клубу. Сьогодні журналісти теж добре проявили себе на полі. Особливо хочу відзначити їхнього воротаря – стояв як скеля, відбиваючи удар за ударом. Футболку з підписами наших гравців він точно заслужив.

Наставник "вовків" Руслан Ротань запевнив, що не переймається через те, що його гравців можуть перехвалити в медіа після вдалого старту сезону в УПЛ – мовляв, якщо це відбудеться, тренерський штаб знайде спосіб "приземлити" підопічних.

"Нехай преса хвалить, а ми вже приземлимо гравців і поставимо на місце, щоб вони чітко усвідомлювали: зроблено лише частину справи. Ми не маємо права пишатися поточними здобутками – потрібно жити завтрашнім днем і думати про наступне тренування.

Всі учасники заходу отримали корисні пам'ятні подарунки від Полісся та GGbet на згадку про приємний та цікавий досвід.

Нагадаємо, після 7 турів Української Прем'єр-ліги саме Полісся очолює турнірну таблицю, маючи в активі 18 очок і випереджаючи Шахтар за додатковими показниками. Наступний матч житомирці проведуть 11 жовтня на виїзді проти чернівецької Буковини.

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Media Game – спеціальний проєкт ФК Полісся за підтримки офіційного спонсора GGBET, у межах якого журналісти на один день стали частиною команди. Вони долучилися до тренування, зазирнули за лаштунки клубу та отримали можливість побачити зсередини, як команда готується до матчів і що залишається поза межами футбольного поля.

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