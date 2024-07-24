Суркіс — про матч із Партизаном: Це найважливіша перемога за останні роки

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що перемога над Партизаном (6:2) у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів є найважливішою за останні роки.

Про це функціонер заявив у коментарі пресслужбі киян.

"Я очікував що команда вийде та буде боротися. Нас дуже турбувала, як це буде проходити тому, що ця команда була у Росії, а Росія не просто вбиває наших громадян, а вбиває наших діток, вбиває наших жінок. Тому це була дуже важлива перемога. Я можу сказати, що за останні роки це найважливіша перемога. Ми подарували радість нашим вболівальникам, тим хто захищає нашу батьківщину, нашу країну.

Я дуже задоволений, привітав хлопців. Дуже дякую вболівальникам, які прийшли на стадіон, також вдячний Президенту України, який дає нам можливість представляти країну на міжнародній арені в Європі. В Польщі нас дуже добре прийняли, ви бачили, як нас підтримували вболівальники. Тож футболу без підтримки керівництва країни могло й не бути. Ми будемо далі старатися грати якомога краще та проходити далі турнірною сіткою.

Ви самі бачили, в нас є глибина складу, і всі хлопці розуміють ту ігрову модель, яку пропонує Олександр Шовковський. Ті, хто виходив на поле, додавали по ходу гри. Прикрий гол, який пропустили на початку - таке буває, це футбол. Але хлопці впоралися з цим, і попри те, що пропустили другий необов'язковий м'яч, змогли забезпечити такий рахунок, після якого їдемо до Белграду більш-менш спокійними. Але розслаблятися не можна й повноцінно готуватися до наступної гри.

Я ще раз хочу привітати з цією важливою перемогою. Партиза дуже нас розізлив, і ми здобули перемогу задля всіх наших воїнів, жінок, українських сімей. Сьогодні прийшли багато українців, підтримували нас із першої до останньої хвилини. Нас не підтримували так уже чотири роки, оскільки ми грали без глядачів. І сьогодні була неймовірна атмосфера", — сказав Суркіс.