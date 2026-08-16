Дуже щасливий тим внеском, який даю у прогрес команди: Вієйра – про свою результативність у складі Карпат

Півзахисник львівських Карпат Феліпе Вієйра щасливий, що може допомогти команді своїми результативними діями, хоч і не проходив передсезонну підготовку разом з "левами".

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Я дуже щасливий, що я допоміг команді, не лише одним голом, а й асистами. Звісно, я не проходив з командою передсезонну підготовку, але я доєднався до команди, щоб зробити свій внесок у її розвиток і я дуже щасливий тим внеском, який я даю у прогрес команди".

Також він сказав, що тренерський штаб разом із колективом досить активно працюють над тактичними аспектами розіграшу стандартів.

"Ми доволі активно працюємо над стандартами впродовж тижневого циклу. Ми доволі зосереджені на цьому аспекті гри. Цього від нас вимагає тренер і, звісно, ми маємо прогресувати у кожному матчі, кожного дня".

Нагадаємо, що напередодні Карпати здобули розгромну перемогу (3:0) над чернівецькою Буковиною в межах 3-го туру Української Прем'єр-ліги.

Вієйра відзначився у цій зустрічі голом та асистом. В активі бразильця вже 4 результативні дії за 3 офіційних гри у футболці "левів", відтоді як він перейшов до львівського колективу в липні цього року.