Найкращі відчуття: Кварацхелія – про дебютний гол за ПСЖ

Вінгер Парі Сен-Жермен Хвіча Кварацхелія відреагував на свій дебютний гол за клуб, яким він відзначився у матчі з Монако (4:1).

Цитує гравця DAZN.

"Це найкраще відчуття - забивати на цьому стадіоні, з нашими уболівальниками. Я хотів, щоб перший гол прийшов швидше.

Я повинен продовжувати наполегливо працювати, щоб допомогти цій неймовірній команді. Всі ставляться до мене дуже добре, я щасливий бути тут", – розповів Кварацхелія.

Нагадаємо, Хвіча перейшов у паризький клуб із Наполі, за який він виступав з 2022 року. За інформацією ЗМІ, французький гранд заплатив італійцям 70 млн євро з можливими бонусами.

Огляд матчу

Раніше з'явилася інформація, що ПСЖ продовжив контракт з основним захисником, на якого свого часу претендував Манчестер Юнайтед.