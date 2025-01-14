Понад 70 млн євро: ПСЖ узгодив з Наполі трансфер Кварацхелії

Французький ПСЖ досяг принципової домовленості з Наполі щодо трансферу грузинського півзахисника Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, трансфер буде коштувати паризькому клубу 70 млн євро з бонусами. Сам гравець отримає 5-річний контракт.

Для завершення угоди необхідна згода власників клубів.

🔴🔵🇬🇪 Paris Saint-Germain have reached verbal agreement in principle with Napoli for Khvicha Kvaratskhelia.



Deal in place for €70m plus add-ons after story revealed here last week.



Five year deal ready for Kvara. 🤝



Final approval from the owners and then… here we go. pic.twitter.com/Vas4549QPd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025

Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.