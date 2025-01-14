Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Понад 70 млн євро: ПСЖ узгодив з Наполі трансфер Кварацхелії

Олександр Булава — 14 січня 2025, 00:55
Понад 70 млн євро: ПСЖ узгодив з Наполі трансфер Кварацхелії
Getty Images

Французький ПСЖ досяг принципової домовленості з Наполі щодо трансферу грузинського півзахисника Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, трансфер буде коштувати паризькому клубу 70 млн євро з бонусами. Сам гравець отримає 5-річний контракт.

Для завершення угоди необхідна згода власників клубів.

Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.

Наполі ПСЖ Футбольні трансфери Хвіча Кварацхелія

Хвіча Кварацхелія

ПСЖ завершує трансфер Кварацхелії
Конте знайшов у Манчестер Юнайтед заміну Кварацхелії
ПСЖ узгодив 5-річний контракт з Кварацхелією
Я дуже розчарований: Конте підтвердив, що Кварацхелія попросив Наполі продати його
ПСЖ пропонує Наполі два варіанти угоди по трансферу Кварацхелії

Останні новини