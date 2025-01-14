Понад 70 млн євро: ПСЖ узгодив з Наполі трансфер Кварацхелії
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Французький ПСЖ досяг принципової домовленості з Наполі щодо трансферу грузинського півзахисника Хвічі Кварацхелії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, трансфер буде коштувати паризькому клубу 70 млн євро з бонусами. Сам гравець отримає 5-річний контракт.
Для завершення угоди необхідна згода власників клубів.
Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.
Напередодні головний тренер неаполітанців Антоніо Конте підтвердив інформацію, що Хвіча запросив трансфер з клубу.