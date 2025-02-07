Учасник Ліги чемпіонів здобув виїзну перемогу в матчі 21 туру Ліги 1

У п'ятницю, 7 лютого, 21 тур французької Ліги 1 стартував одразу двома матчами.

Першими на поле вийшли учасник Ліги чемпіонів Брест і один з аутсайдерів Нант. Гол Людовика Ажорка на 9 хвилині відкрив рахунок, а результативний удар П'єра Ле-Мелу в доданий час поставив крапку в грі.

О 22:05 за київським часом розпочнеться центральним матч туру, в якому ПСЖ прийматиме Монако.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

21 тур, 7 лютого

Нант – Брест 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Ажорк, 0:2 – 90+6 Ле-Мелу.

22:05 ПСЖ – Монако

Раніше з'явилася інформація, що ПСЖ продовжив контракт з основним захисником, на якого свого часу претендував Манчестер Юнайтед.