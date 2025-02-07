ПСЖ продовжив контракт з перспективним захисником

Крайній захисник ПСЖ Нуну Мендеш підписав новий контракт з французьким ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода розрахована на 5 років, яку сторони усно узгодили ще у грудні. Чинний договір завершувався влітку 2026 року.

За новим контрактом Мендеш стане одним з найбільш високооплачуваних гравців у паризькому клубі.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Nuno Mendes has signed new deal at Paris Saint-Germain!



New contract valid for the next 5 years, verbally agreed in December and now signed with announcement to follow.



Nuno will be among top earners at PSG with salary improved and longer deal. pic.twitter.com/9vQck7vyB6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2025

В нинішньому сезоні Мендеш взяв участь у 24 матчах за ПСЖ, відзначившись голом та асистом. За даними Transfermarkt, вартість гравця складає 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, взимку оборонцем цікавився англійський Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ завершив продаж свого хавбека у РБ Лейпциг за космічну суму.