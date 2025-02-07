ПСЖ продовжив контракт з перспективним захисником
Нуну Мендеш
Paris Saint-Germain F.C.
Крайній захисник ПСЖ Нуну Мендеш підписав новий контракт з французьким ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода розрахована на 5 років, яку сторони усно узгодили ще у грудні. Чинний договір завершувався влітку 2026 року.
За новим контрактом Мендеш стане одним з найбільш високооплачуваних гравців у паризькому клубі.
В нинішньому сезоні Мендеш взяв участь у 24 матчах за ПСЖ, відзначившись голом та асистом. За даними Transfermarkt, вартість гравця складає 55 мільйонів євро.
Нагадаємо, взимку оборонцем цікавився англійський Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ завершив продаж свого хавбека у РБ Лейпциг за космічну суму.