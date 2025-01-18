ПСЖ оголосив про підписання грузинського лідера Наполі

Французький ПСЖ оголосив про підписання контракту з фланговим нападником Хвічею Кварацхелією.

Про трансфер оголосила пресслужба паризького клубу.

Трудова угода ПСЖ та 23-річного грузинського футболіста розрахована до 2029 року. Хвіча перейшов у паризький клуб із Наполі, за який він виступав з 2022 року.

За інформацією ЗМІ, французький гранд заплатив італійцям 70 млн євро з можливими бонусами. Сама угода передбачає 5-річний контракт для самого футболіста, що дає йому шанс стати частиною одного з найсильніших клубів Європи.

Зазначимо, що Хвіча є головною зіркою нинішнього покоління грузинського футболу. Протягом поточного сезону Кварацхелія провів 17 матчів у межах Серії А, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.