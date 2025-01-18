Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ оголосив про підписання грузинського лідера Наполі

Денис Шаховець — 18 січня 2025, 00:10
ПСЖ оголосив про підписання грузинського лідера Наполі
Хвіча Кварацхелія
ФК ПСЖ

Французький ПСЖ оголосив про підписання контракту з фланговим нападником Хвічею Кварацхелією.

Про трансфер оголосила пресслужба паризького клубу.

Трудова угода ПСЖ та 23-річного грузинського футболіста розрахована до 2029 року. Хвіча перейшов у паризький клуб із Наполі, за який він виступав з 2022 року.

За інформацією ЗМІ, французький гранд заплатив італійцям 70 млн євро з можливими бонусами. Сама угода передбачає 5-річний контракт для самого футболіста, що дає йому шанс стати частиною одного з найсильніших клубів Європи.

Зазначимо, що Хвіча є головною зіркою нинішнього покоління грузинського футболу. Протягом поточного сезону Кварацхелія провів 17 матчів у межах Серії А, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Наполі ПСЖ Футбольні трансфери Хвіча Кварацхелія

Футбольні трансфери

Втрачені гроші: клуб не отримав солідну компенсацію за трансфер гравця Челсі через дурну помилку
Стала відома зарплата Мармуша в Манчестер Сіті
Клуб АПЛ проявляє предметний інтерес до хавбека Динамо – джерело
Барселона хоче позбутися Фаті заради трансферу нападника Манчестер Юнайтед
Металіст 1925 оголосив про трансфер 17-річного нападника

Останні новини